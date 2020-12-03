Анастасия Шульженко, ставшая известной благодаря скандальному роману со стриптизером Глушко, поделилась с поклонниками единственным действенным для нее решением проблемы бессонницы. Соответствующий пост девушка разместила в Instagram 1 декабря

Шульженко призналась, что бессонница периодически врывается в ее жизнь, тогда в ход идут все возможные средства.

«Уже пыталась читать, фильмы смотреть, язык учить, в итоге пришла к выводу, что нужно немного "помучить" себя физически. Давно этого не делала, даже не знаю, почему бросила все тренировки… Всё! Пора возвращать свои шпагаты, мостик», — поделилась она секретом.

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«На работу ходить не пробовали?», «Настя ты бы занялась собой, а не Наташей и Сергеем, пора создать семью детей родить, а не чужой жизнью жить. А то потом поздно будет», «Даже Тарзан так не умеет, и Наташка тоже, наверняка, не умеет такое, Наташка вообще на своих борщах и галушках с Глушко на пенсию выйдут», — отреагировали пользователи.

Чуть позже к Шульженко присоединился и ее любовник, муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко. Он тоже решил заняться спортом у себя дома.

«Прекрасный день! Прекрасное настроение! Занимайтесь спортом! Улыбайтесь, пойте песни и все будет АКУНА МАТАТА!» — призвал стриптизер.

Его подписчики решили, что артист в последнее время все делает натянуто: занимается спортом, улыбается, радуется, многие фанаты предположили, что непрекращающееся веселое настроение Тарзана все последние недели свидетельствует о его глубоких переживаниях о проблемах в семье.