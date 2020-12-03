Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич отметил, что украинским экспертам, якобы принимавшим участие в разработке санкций против «Северного потока – 2», не обязательно было быть для этого экспертами. Он сказал об этом изданию Украина.ру

Стариков разгромил версию об «украинских лоббистах», противостоящих «Северному потоку-2» © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк Вадим Гламаздин и директор Центра исследований энергетики Александр Харченко — принимали участие в разработке американских санкций в отношении проекта «Северный поток — 2».

Марунич отметил, что не видит ничего оригинального в этой ситуации.

«Для этого не нужно быть украинским экспертом. Любой человек, обладающий интеллектом, посоветовал бы нечто подобное… Такие санкции мог подготовить даже выпускник средней школы», — сказал он.

При этом, по мнению эксперта, трубопровод все равно будет построен, несмотря на иллюзии Киева.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.