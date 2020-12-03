Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что украинские лоббисты — советник председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вадим Гламаздин и директор Центра исследований энергетики Александр Харченко — принимали участие в разработке американских санкций в отношении проекта «Северный поток — 2».
Марунич отметил, что не видит ничего оригинального в этой ситуации.
«Для этого не нужно быть украинским экспертом. Любой человек, обладающий интеллектом, посоветовал бы нечто подобное… Такие санкции мог подготовить даже выпускник средней школы», — сказал он.
При этом, по мнению эксперта, трубопровод все равно будет построен, несмотря на иллюзии Киева.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.