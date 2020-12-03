После замечания Москвы о необходимости проводить конституционную реформу президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь разыграет спектакль «Щас подпишу!». Об этом замглавы молодежного движения Республиканской партии труда и справедливости Белоруссии Эльвира Мирсалимова сказала в интервью изданию Украина.ру

Болкунец рассказал, что грозит Лукашенко, если он не прислушается к словам Лаврова © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Сергея Лаврова и Лукашенко. Министр напомнил белорусскому лидеру о договоренностях между Москвой и Минском, намекнув на конституционную реформу.

По словам Мирсалимовой, после этого намека вся команда Лукашенко предсказуемо засуетилась, «имитируя готовность». На самом же деле белорусскому президенту выгодно похоронить интеграцию, но сделать это тайно, поэтому тут важны интрига и умение манипулировать обещаниями, подчеркнула политик.

«Многолетний спектакль под условным названием "Щас подпишу!" удивительным образом держал всех в напряжении два с половиной десятилетия. Тут стоит поаплодировать главному персонажу. То, что не удалось [экс-президенту Украины Виктору] Януковичу и [президенту Молдавии Игорю] Додону, замечательно удается Лукашенко», — отметила она.

В связи с этим, по ее словам, и на этот раз будет происходить все то, что многократно повторялось, — «многовекторность в вышиваночках».

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