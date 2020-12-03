Украинская программа поддержки предпринимателей станет очередной профанацией в стиле «Доступных кредитов 5-7-9%». Об этом экономист Алексей Кущ сказал в интервью изданию Украина.ру

Устенко: Не стоит раскалывать экспертное сообщество темой ФОПов © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский анонсировал программу помощи ФОПам (украинская аббревиатура физическое лицо-предприниматель), чьи бизнесы терпят убытки из-за карантина, а также помощи уволенным работникам.

По мнению Куща, она будет похожа на программу «5-7-9», 80% выданных по которой кредитов пошли на погашение старых долгов. Несмотря на то что целью программы было развитие экономики, на деле 90% кредитов ушли в аграрный сектор, в обычные сырьевые циклы, где нет никаких инноваций, стартапов и высокотехнологичных бизнесов, подчеркнул эксперт.

«Что-то подобное будет и с программой поддержки ФОПов. Будут какие-то предприниматели, которые эти деньги получат. Их покажут по телевизору, у них возьмут интервью, они похвалят президента. А никакого эффекта для экономики эта программа иметь не будет. Это будет очередная профанация в стиле "5-7-9"», — сказал экономист.

Ранее Зеленский заявил, что малый и средний бизнес получили более 13 миллиардов гривен по программе «Доступные кредиты 5-7-9%».

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