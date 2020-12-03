Те белорусские студенты, которые едут на обучение в Польшу, редко задумываются о возвращении на родину. Об этом рассказал российско-белорусский политолог Дмитрий Болкунец в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Болкунец: Россия дает Лукашенко шанс спастись и уйти мирно © РИА Новости, Владимир Трефилов Александр Лукашенко, комментируя намерения некоторых студентов уехать учиться за границу, заявил, что поручил правительству в ближайшее время принять меры о непризнании дипломов, полученных белорусами в вузах за рубежом.

Эксперт подчеркнул, что если этим молодым людям не дадут подобными методами не дают возможность работать на родине, то у них будет еще меньше мотивации уезжать в Белоруссию, и просто-напросто встанет вопрос о будущем страны.

«Для той же Польши это, конечно, выгодно. Но Белоруссия вложила время, ресурсы и налоги на подготовку молодежи, начиная от детского садика. А когда ребята уезжают, государство теряет вложенные инвестиции», — констатировал Болкунец.

По его мнению, это совершенно неправильный подход Лукашенко, и представляет собой форму мести протестующим студентам и Польши.

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В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.