Те белорусские студенты, которых отчислят за участие в массовых акциях протеста, почти ничего не теряют. Об этом рассказал российско-белорусский политолог Дмитрий Болкунец в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Болкунец: Россия дает Лукашенко шанс спастись и уйти мирно © РИА Новости, Владимир Трефилов

Эксперт пояснил, что квоты, которые выделила Польша, Чехия, Литва и другие страны, полностью покроют потребности тех, кто будет отчислен, они будут там бесплатно учиться, и им не нужно будет тратить 5 лет на отработку.

«Более того, я видел заявление одного из студентов Российского студенческого союза. Он тоже подчеркнул, что есть такие же возможности. Пока это больше его личные рассуждения. Но, мне кажется, было бы правильным, чтобы российское Министерство образования тоже выделило бы квоты для тех, кто будет отчислен», — считает Болкунец.

Что же касается отчисленных студентов, добавил политолог, то вокруг каждого студента вращается минимум 100 человек, которые будут ему сопереживать, и это приведет к новой волне противостояния с властью.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.