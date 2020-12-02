Президент России Владимир Путин выступит с речью на международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey в пятницу, 4 декабря, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

«Действительно, будет конференция по искусственному интеллекту. Она будет в режиме видеоконференции, тоже режим вынужденный, и планируем, что президент примет участие, это будет в пятницу», — подтвердил он, уточнив, что президент «безусловно выступит там».

Безопасность превыше всего. О чем говорит заявление Путина © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Конференцию проводит «Сбер» совместно с ведущими российскими и зарубежными компаниями.

В 2019 году AI Journey проходила в офлайн-формате и собрала более 150 спикеров. В этом году мероприятие пройдет 3-5 декабря в режиме онлайн, ожидаются выступления около 200 ведущих российских и зарубежных специалистов.