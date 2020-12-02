«Действительно, будет конференция по искусственному интеллекту. Она будет в режиме видеоконференции, тоже режим вынужденный, и планируем, что президент примет участие, это будет в пятницу», — подтвердил он, уточнив, что президент «безусловно выступит там».
AI Journey — одна из крупнейших площадок для получения актуальной информации про развитие искусственного интеллекта.
Конференцию проводит «Сбер» совместно с ведущими российскими и зарубежными компаниями.
В 2019 году AI Journey проходила в офлайн-формате и собрала более 150 спикеров. В этом году мероприятие пройдет 3-5 декабря в режиме онлайн, ожидаются выступления около 200 ведущих российских и зарубежных специалистов.