USS Donald Cook начал переход на юг в Средиземное море после успешного завершения патрулирования в Черном море, сообщили в ведомстве.
«Наш визит в Черное море способствовал углублению взаимодействия с союзниками по НАТО и другими партнерами в регионе», — заявил капитан корабля Келли Джонс.
Заход эсминца в Черное море 23 ноября был седьмым для кораблей США в 2020 году. Шестой флот США базируется в итальянском Неаполе.
Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.