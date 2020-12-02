Ракетный эсминец ВМС США Donald Cook с управляемым ракетным оружием покинул Черное море, завершив патрулирование, сообщает РИА Новости 2 декабря со ссылкой на пресс-службу американского Шестого флота

С ракетным эсминцем ВМС США в Черное море зашла турецкая подлодка © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

«Наш визит в Черное море способствовал углублению взаимодействия с союзниками по НАТО и другими партнерами в регионе», — заявил капитан корабля Келли Джонс.

Заход эсминца в Черное море 23 ноября был седьмым для кораблей США в 2020 году. Шестой флот США базируется в итальянском Неаполе.

Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.