В Крыму Лужкова запомнили как одного из общественных деятелей, которые поддерживали полуостров и его жителей еще до возвращения региона в состав РФ. Так, в 2008 году Лужков заявлял, что РФ должна подтвердить статус Севастополя как российского города, поскольку это, по его словам, соответствует ряду исторических документов.
Эксперт пояснил, что все это время Лужков строил в Крыму целые микрорайоны, больницы, школы, организовывал для детей поездки в Москву, и в итоге это подействовало на выбор крымчан в ходе референдума 2014 года.
«Если Украина и Белоруссия будут ориентироваться на то, что на Западе жить лучше, они будут смотреть туда. Но как раз все, что было сделано в России за 10 лет, привело к тому, что Донбасс и Крым в это не поверили», — подчеркнул Суздальцев.
Поэтому, добавил собеседник издания, Россия может успешно использовать свою «мягкую силу» только в том случае, если она будет развивать свою экономику и улучшать качество жизни собственных граждан.
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