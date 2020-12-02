Единственный удачный пример «мягкой силы», который сделала Россия, — это действия бывшего мэра Москвы Лужкова в Крыму, когда он еще был в составе Украины. Об этом рассказал политолог Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: Все связанное с интеграцией Россия–Белоруссия загублено при Лукашенко © Владимир Трефилов

Эксперт пояснил, что все это время Лужков строил в Крыму целые микрорайоны, больницы, школы, организовывал для детей поездки в Москву, и в итоге это подействовало на выбор крымчан в ходе референдума 2014 года.

«Если Украина и Белоруссия будут ориентироваться на то, что на Западе жить лучше, они будут смотреть туда. Но как раз все, что было сделано в России за 10 лет, привело к тому, что Донбасс и Крым в это не поверили», — подчеркнул Суздальцев.

Поэтому, добавил собеседник издания, Россия может успешно использовать свою «мягкую силу» только в том случае, если она будет развивать свою экономику и улучшать качество жизни собственных граждан.

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