Ранее Тихановская заявила, что с удовольствием посетила бы Россию, но пока не может этого сделать, так как находится в РФ в розыске.
Однако, подчеркнул эксперт, российское руководство на контакт с Тихановской никогда не пойдет, и все разговоры о каких-либо встречах — ложь.
«Если бы Москва действительно вступила в контакт с Тихановской, все бы силовики сразу же разбежались. Оппозиция пытается воздействовать на Лукашенко такими методами, но никаких контактов нет. Даже не подтвердилась встреча мимоходом с российскими представителями в ООН», — пояснил Суздальцев.
Политолог добавил, что Тихановская представляет типичные антироссийские силы, но при этом, понимая, что протестной активностью она ничего не добилась, пытается убедить Москву убрать Лукашенко с президентского поста.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.