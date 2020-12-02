Окружение находящейся в Литве белорусской оппозиционерками пытается воздействовать на президента Александра Лукашенко сообщениями о том, что она якобы имела какие-то контакты с Москвой и лично с Владимиром Путиным. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: Все связанное с интеграцией Россия–Белоруссия загублено при Лукашенко © Владимир Трефилов

Однако, подчеркнул эксперт, российское руководство на контакт с Тихановской никогда не пойдет, и все разговоры о каких-либо встречах — ложь.

«Если бы Москва действительно вступила в контакт с Тихановской, все бы силовики сразу же разбежались. Оппозиция пытается воздействовать на Лукашенко такими методами, но никаких контактов нет. Даже не подтвердилась встреча мимоходом с российскими представителями в ООН», — пояснил Суздальцев.

Политолог добавил, что Тихановская представляет типичные антироссийские силы, но при этом, понимая, что протестной активностью она ничего не добилась, пытается убедить Москву убрать Лукашенко с президентского поста.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.