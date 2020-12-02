Украинским олигархам, несмотря на все проблемы, нет смысла свергать Владимира Зеленского с поста главы государства. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью изданию Украина.ру

Олег Царев назвал самую большую проблему Зеленского © кадр из видео Украина.ру Артема Сытника и назвал неконституционным ряд положений законодательства, касающихся деятельности органа. Зеленский, в том числе под давлением Запада, не признал эти решения, и на Украине начался конституционный кризис.

Если это случится, пояснил эксперт, то на замену Зеленскому в ходе выборов может прийти более сильный политик, и олигархам будет труднее с ним договориться.

По его словам, в условиях олигархического капитализма, когда олигархи проводят свои политические силы в парламент, а потом делят Украину между собой, используя парламент как площадку для разборок, президент не должен выступать в качестве арбитра.

«Поэтому все чаще говорят, что идеальная модель для сегодняшней Украины — парламентская республика. Проблема Януковича и Порошенко были в том, что они сами стали олигархами. Кучма создал олигархическую систему. А самым идеальным для олигархов президентом был Ющенко к концу своего правления», — пояснил Царев.

Украинским олигархам не нужен сильный Зеленский, который пользуется поддержкой США, им нужен слабый Зеленский, который позволял бы реализовывать им свои интересы, заключил собеседник издания.

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