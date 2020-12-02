В конце октября Конституционный суд Украины заблокировал электронное декларирование доходов чиновников, а также лишил ключевых полномочий НАПК. Отдельным решением судья признал незаконным указ о назначении директора НАБУ Артема Сытника и назвал неконституционным ряд положений законодательства, касающихся деятельности органа. Президент Владимир Зеленский, в том числе под давлением Запада, не признал эти решения, и на Украине начался конституционный кризис.
Если бы Украина была оккупированной страной, пояснил эксперт, в каждом украинском городе сидели бы офицеры вражеских войск, которые требовали бы дисциплины, расстреливали бы за непослушание, и ни о какой коррупции речи не было бы.
«А Запад попробовал сделать по-другому. Он взял под контроль Зеленского, взял под контроль антикоррупционные органы, заслал своих людей в правительство и в наблюдательные советы госкорпораций. Но людей своих он набрал из украинцев, и управляют тоже украинцы», — подчеркнул Царев.
Поэтому вся эта история показала, уточнил экс-депутат, что в стране произошла попытка олигархического реванша, когда базис попытался взять под контроль надстройку.
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