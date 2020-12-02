Все беды сегодняшней Украины состоят в том, что она является колонией США, а не страной, которую оккупировала американская армия. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью изданию Украина.ру

Олег Царев назвал самую большую проблему Зеленского © кадр из видео Украина.ру Артема Сытника и назвал неконституционным ряд положений законодательства, касающихся деятельности органа. Президент Владимир Зеленский, в том числе под давлением Запада, не признал эти решения, и на Украине начался конституционный кризис.

Если бы Украина была оккупированной страной, пояснил эксперт, в каждом украинском городе сидели бы офицеры вражеских войск, которые требовали бы дисциплины, расстреливали бы за непослушание, и ни о какой коррупции речи не было бы.

«А Запад попробовал сделать по-другому. Он взял под контроль Зеленского, взял под контроль антикоррупционные органы, заслал своих людей в правительство и в наблюдательные советы госкорпораций. Но людей своих он набрал из украинцев, и управляют тоже украинцы», — подчеркнул Царев.

Поэтому вся эта история показала, уточнил экс-депутат, что в стране произошла попытка олигархического реванша, когда базис попытался взять под контроль надстройку.

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