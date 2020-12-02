«Украина остается ресурсно богатой страной, и свидетельством этого может служить тот факт, что продают и уничтожают варварски уже 30 лет все, что лежит, до чего можно дотянуться. Все хватают и хватают, а еще даже советские ресурсы не все проданы, подарены, вывезены», — отметил политолог.
Рудяков добавил, что макроэкономические показатели Украины, в частности ВВП, вдвое снизились по сравнению с 1990 годом.
При этом он подчеркнул, что результаты деятельности на всех уровнях власти за 30 лет «крайне отрицательные», и «надо постараться» довести до такого состояния экономическую ситуацию.
По его мнению, это связано не с глупостью людей у власти, а с воровством в особо крупных размерах, набирающим ход.
Полностью интервью можно прочитать здесь.