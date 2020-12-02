Ресурсы Украины на протяжении 30 лет продают и уничтожают. Об этом сказал политолог Павел Рудяков в интервью изданию Украина.ру

«Украина остается ресурсно богатой страной, и свидетельством этого может служить тот факт, что продают и уничтожают варварски уже 30 лет все, что лежит, до чего можно дотянуться. Все хватают и хватают, а еще даже советские ресурсы не все проданы, подарены, вывезены», — отметил политолог.

Рудяков добавил, что макроэкономические показатели Украины, в частности ВВП, вдвое снизились по сравнению с 1990 годом.

Павел Рудяков: Украинская экономика работает в режиме самоуничтожения © РИА Новости, Нина Зотина

По его мнению, это связано не с глупостью людей у власти, а с воровством в особо крупных размерах, набирающим ход.

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