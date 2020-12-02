Ситуация, которая сложилась по итогам выборов в США, сейчас опасна для президента Украины Владимира Зеленского. Об этом рассказал украинский политолог Кирилл Молчанов в интервью изданию Украина.ру

Кирилл Молчанов: При Порошенко у нас воровали на армии, а при Зеленском – на коронавирусе © Facebook, Денис Жарких Джо Байден, его оппонент и действующий президент Дональд Трамп оспаривает итоги выборов.

Опасность этой ситуации для Зеленского состоит в том, пояснил эксперт, что он и Байдена прямо не поддерживал, и с Трампом толком коммуникацию не смог выстроить.

«У нас есть силы, которые ставили на Трампа, есть силы, которые ставили на Байдена. Условное «прозападное лобби» и «соросята» наверняка будут в восторге от победы Байдена. Порошенко будет в восторге от победы Байдена. Он считает, что тот поможет ему укрепиться в украинской политике», — указал Молчанов.

Однако, по его словам, эти выборы вряд ли принципиально повлияют на межгосударственные отношения между Киевом и Вашингтоном.

Политолог также полностью исключил вариант, при котором США заменят Францию и Германию в «нормандском формате» по Донбассу.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.