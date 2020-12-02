На прошедших в Штатах президентских выборах, по предварительным данным, кандидат от демократов Джо Байден, его оппонент и действующий президент Дональд Трамп оспаривает итоги выборов.
Опасность этой ситуации для Зеленского состоит в том, пояснил эксперт, что он и Байдена прямо не поддерживал, и с Трампом толком коммуникацию не смог выстроить.
«У нас есть силы, которые ставили на Трампа, есть силы, которые ставили на Байдена. Условное «прозападное лобби» и «соросята» наверняка будут в восторге от победы Байдена. Порошенко будет в восторге от победы Байдена. Он считает, что тот поможет ему укрепиться в украинской политике», — указал Молчанов.
Однако, по его словам, эти выборы вряд ли принципиально повлияют на межгосударственные отношения между Киевом и Вашингтоном.
Политолог также полностью исключил вариант, при котором США заменят Францию и Германию в «нормандском формате» по Донбассу.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.