Вариант, при котором при президентстве Джо Байдена США заменят Францию и Германию в «нормандском формате» переговоров по Донбассу, в принципе невозможен. Об этом рассказал украинский политолог Кирилл Молчанов в интервью изданию Украина.ру

Кирилл Молчанов: кто он © Facebook, Денис Жарких

«Я очень сомневаюсь, что сейчас, особенно если учесть внутренние американские проблемы, они как-то изменят свои позиции. Они продолжат дальнейшую санкционную политику. Это абсолютно иллюзорный проект», — подчекрнул Молчанов.

Более того, по его словам, это не надо ни Франции, ни Германии, которые сами не хотят этого расширения.

Так что если кто-то в Киеве полагает, что придет Байден и наведет новый порядок, то это мнение очень ошибочно, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.