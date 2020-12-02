Эксперт пояснил, что еще в 2014-2016 годах, когда Барак Обама был президентом, а Байден — вице-президентом, США не проявляли никакого интереса к переговорному формату, и вообще от этой темы отгородились.
«Я очень сомневаюсь, что сейчас, особенно если учесть внутренние американские проблемы, они как-то изменят свои позиции. Они продолжат дальнейшую санкционную политику. Это абсолютно иллюзорный проект», — подчекрнул Молчанов.
Более того, по его словам, это не надо ни Франции, ни Германии, которые сами не хотят этого расширения.
Так что если кто-то в Киеве полагает, что придет Байден и наведет новый порядок, то это мнение очень ошибочно, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.