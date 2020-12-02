Указ президента Украины Владимира Зеленского об увольнении Юрия Гусева с поста главы Херсонской областной госадминистрации получил одобрение Кабинета министров. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко

«Кабмин согласовал указ президента об увольнении Гусева Юрия Вениаминовича с должности председателя Херсонской ОГА», — сообщил Гончаренко. Губернаторские чистки. Как «слуг народа» накажут за проигрыш на местных выборах © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк С 2014 по 2016 годы Юрий Гусев был заместителем министра обороны Украины. Кресло губернатора Херсонщины он занял 13 июля прошлого года. После назначения Владимир Зеленский пригрозил уволить новоиспеченного главу ОГА, если тот до конца года не обустроит два КППВ на границе с российским Крымом.