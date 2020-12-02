«Кабмин согласовал указ президента об увольнении Гусева Юрия Вениаминовича с должности председателя Херсонской ОГА», — сообщил Гончаренко.
Ранее украинские СМИ сообщили, что Гусев может стать новым руководителем госконцерна «Укроборонпром», однако пока эта информация не получила официального подтверждения.
С 2014 по 2016 годы Юрий Гусев был заместителем министра обороны Украины.
Кресло губернатора Херсонщины он занял 13 июля прошлого года.
После назначения Владимир Зеленский пригрозил уволить новоиспеченного главу ОГА, если тот до конца года не обустроит два КППВ на границе с российским Крымом.