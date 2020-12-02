Комаров рассказал, что был режиссером в команде КВН «Запорожье — Кривой Рог — Транзит», в которой играл 16-летний Владимир Зеленский. По его словам, Зеленский был подающим надежды актером и они много раз виделись.
От знакомых Комаров узнал, что Зеленский боялся его, поскольку он достаточно жестко режиссировал номера выступающих.
Сейчас, когда бывший кавээнщик стал президентом Украины, по словам Комарова, со старым знакомым нет возможности запросто пообщаться.
Он отметил, что на Украине сейчас «не все в порядке», и предположил, что Зеленскому нелегко.
«Режиссура хромает по-прежнему. Я думаю, что вы бы ему не помешали сейчас», — заявил Корчевников.
В ответ Комаров сказал, что его «не возьмут».