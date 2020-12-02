В интервью с актером и продюсером Олегом Комаровым ведущий Борис Корчевников критически высказался о президенте Украины Владимире Зеленском. Видео программы появилось в эфире российского ТВ 2 декабря

Комаров рассказал, что был режиссером в команде КВН «Запорожье — Кривой Рог — Транзит», в которой играл 16-летний Владимир Зеленский. По его словам, Зеленский был подающим надежды актером и они много раз виделись.

От знакомых Комаров узнал, что Зеленский боялся его, поскольку он достаточно жестко режиссировал номера выступающих.

Адвокат Гожый рассказал, почему Зеленский скатился в «маразматическую» риторику © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Он отметил, что на Украине сейчас «не все в порядке», и предположил, что Зеленскому нелегко.

«Режиссура хромает по-прежнему. Я думаю, что вы бы ему не помешали сейчас», — заявил Корчевников.

В ответ Комаров сказал, что его «не возьмут».