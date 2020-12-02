На вопрос журналиста музыкант признался, что действительно, опыт поедания братьев наших меньших у него есть, но сочувствие к животным перевесил интерес.
«Меня сейчас возненавидят любители собак, я очень люблю собак, они у меня живут и жили всегда, но мне было чудовищно любопытно, я знал, что эту собаку уже не оживить», — пояснил Макаревич.
Музыкант рассказал, что попробовал мясо собаки в корейской семье, где это традиционное блюдо, и в нем используется много специй, поэтому, заверил Макаревич, собаку было не отличить от баранины или козлятины.
Лидер группы признался, что собачатина оказалась очень вкусной, но породу пса он так и не узнал.
«Пусть меня собаки простят», — подытожил он.
Также Макаревич признался, что в советское время «пил все подряд» и одним из его любимых напитков был портвейн, потому что он был дешевый и «вкусненький».