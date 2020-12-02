Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором подробно рассказал, как ел собаку и понравился ли ему вкус, сообщил «ГОРДОН» 1 декабря

«Вариантов нет»: Макаревич жестко прошелся по Лукашенко © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк

«Меня сейчас возненавидят любители собак, я очень люблю собак, они у меня живут и жили всегда, но мне было чудовищно любопытно, я знал, что эту собаку уже не оживить», — пояснил Макаревич.

Музыкант рассказал, что попробовал мясо собаки в корейской семье, где это традиционное блюдо, и в нем используется много специй, поэтому, заверил Макаревич, собаку было не отличить от баранины или козлятины.

Лидер группы признался, что собачатина оказалась очень вкусной, но породу пса он так и не узнал.

«Пусть меня собаки простят», — подытожил он.

Также Макаревич признался, что в советское время «пил все подряд» и одним из его любимых напитков был портвейн, потому что он был дешевый и «вкусненький».