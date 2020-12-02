Россия выдала Белоруссии одного из лидеров банды Морозова, которая действовала в Белоруссии в 1990-х - начале 2000-х годов, сообщает РИА Новости 2 декабря со ссылкой на Генпрокуратуру РФ

«Генеральная прокуратура Российской Федерации по запросу зарубежных коллег приняла решение о выдаче для уголовного преследования гражданина Республики Беларусь Сергея Дербенева», — цитирует агентство сообщение ведомства.

Украина, Белоруссия и другие: равноправие беспомощных © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Дербенев свыше 14 лет находился в международном розыске за совершение убийств в Гомельской области в конце 90-х начале 2000 годов.

Всего следствием было доказано более 100 преступлений, совершенных «морозовцами», в том числе около 20 убийств. Лидеры группировки Сергей Морозов, Игорь Данченко и Валерий Горбатый были приговорены в Белоруссии к высшей мере наказания.

С конца 1980-х годов по август 2004 года в Гомельской области Дербенев принимал участие в банде под руководством Сергея Морозова и Михаила Матюшкова. Она была создана для нападений на предприятия, предпринимателей, отдельных граждан и совершения других преступлений. На вооружении банды имелось боевое огнестрельное оружие и взрывные устройства, применявшиеся для преступлений.