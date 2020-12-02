Российский музыкант, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич, бабушки и дедушки которого — уроженцы Витебской и Гродненской областей Белоруссии, рассказал, что он думает о событиях на родине предков, сообщил «ГОРДОН» 1 декабря

«Я очень хочу, чтобы она (ситуация в Белоруссии. — Ред.) разрешилась, чтобы она разрешилась так, как она должна разрешиться. Я считаю, что Лукашенко наломал уже таких дров, что просто точку невозврата он прошел 10 раз, поэтому вариантов нет», — сказал Макаревич.

Поэтому, продолжил музыкант, перемены в соседней стране обязательно произойдут, вопрос только, раньше или позже и какой ценой: малой или большой кровью.

«Собаки лают»: Макаревич грубо ответил тем, кто критикует его за поддержку Украины © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

Ранее Макаревич высказывал свою позицию по происходящему на Украине. В 2014 году он заявил, что в событиях на майдане и на Донбассе виновата якобы Россия, а воссоединение Крыма с РФ музыкант назвал аннексией, сказав, что с территорией «Россия получила кусок земли с населением, которое придется кормить».

После выборов президента 9 августа в Белоруссии начались уличные беспорядки, продолжающиеся до сих пор. Оппозиция считает результат в 80% голосов действующего лидера страны Александра Лукашенко сфальсифицированными. Протестами руководит экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, которая бежала в Литву через несколько дней после голосования.