Кабинет министров Украины намерен подписать меморандум о взаимопонимании со Швейцарией относительно совместного проекта «Создание бюджетного аппарата искусственной вентиляции легких в ответ на вызовы СОVID-19». Соответствующий проект документа 2 декабря был одобрен на заседании правительства, которое транслировалось в YouTube

Подписание меморандума создаст правовые основания дальнейшего обеспечения его реализации. На его подписание уполномочили вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической ассоциации Ольгу Стефанишину.

На Украине пациенты с COVID умерли из-за отключения света © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Последние недели число заражений COVID-19 на Украине в сутки росло тысячами. Антирекорд по числу заражений в сутки составил более 16 тысяч человек. Ожидается, что Офис президента Украины примет решение о введении локдауна в стране.

Рассматриваются четыре варианта более жестких карантинных ограничений. Среди них — введение локдауна с 24 декабря по 15 января 2021 года. Окончательное решение еще не принято.