Подписание меморандума создаст правовые основания дальнейшего обеспечения его реализации. На его подписание уполномочили вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической ассоциации Ольгу Стефанишину.
На днях в жолковской больнице в Львовской области скончались два пациента, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Это случилось из-за от отключения в больнице света. Полиция открыла производство.
Последние недели число заражений COVID-19 на Украине в сутки росло тысячами. Антирекорд по числу заражений в сутки составил более 16 тысяч человек. Ожидается, что Офис президента Украины примет решение о введении локдауна в стране.
Рассматриваются четыре варианта более жестких карантинных ограничений. Среди них — введение локдауна с 24 декабря по 15 января 2021 года. Окончательное решение еще не принято.