Второй президент Украины Леонид Кучма и экс-председатель Верховной Рады Александр Мороз могли бы обеспечить развитие страны как перспективного государства. Об этом директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко сказал в интервью изданию Украина.ру

Кучма умышленно тормозит процесс урегулирования конфликта на Донбассе — Чеснаков © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Поэтому я бы выделил Кучму как одного из создателей Украины и, наверное, выделил бы из числа выдающихся деятелей Мороза как антипода Кучмы. Вот это единство противоположностей обеспечило бы развитие страны на первом этапе», — сказал Бондаренко.

Но, как он отметил, Майдан фактически поставил точку в проекте, который начался с декларации о суверенитете 1991 года, и тогда стартовала новая традиция, которую можно назвать «декучмизацией» Украины и разрушением всего того, что было создано на тот момент.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.