По его словам, Украина, которая существовала до 2014 года, была творением Кучмы.
«Поэтому я бы выделил Кучму как одного из создателей Украины и, наверное, выделил бы из числа выдающихся деятелей Мороза как антипода Кучмы. Вот это единство противоположностей обеспечило бы развитие страны на первом этапе», — сказал Бондаренко.
Но, как он отметил, Майдан фактически поставил точку в проекте, который начался с декларации о суверенитете 1991 года, и тогда стартовала новая традиция, которую можно назвать «декучмизацией» Украины и разрушением всего того, что было создано на тот момент.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.