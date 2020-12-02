Актер «Студии Квартал 95» Евгений Кошевой рассказал в интервью для шоу «Ж F*CKTOR» на YouTube, как распределяются деньги в его семье. Программа появилась в сети 1 декабря

Оказалось, что комик не любит ограничений и каких-либо лимитов, какие часто установлены у других мужей для своих жен, поэтому весть свой заработок полностью доверяет супруге. «Зависть»: Кошевой ответил на травлю дочери в школе © Без табу

«У меня в семье нету такого, что я даю какую-то энную сумму денег жене. И если она ее потратила — пусть живет месяц без денег. Это как вообще называется? Это что, по-мужски? У нас так: сколько заработал — положил. Надо жене что-то — бери!» — рассказал Кошевой.

Он уточнил, что такого понятия, как семейный бюджет, у него нет и он категорически не приемлет, когда мужчина просит деньги у своей женщины: «Он что, альфонс?»

В семье Кошевых заведено так, что деньги мужа — это общий бюджет, а средства жены — ее личные, и она вправе распоряжаться ими по своему усмотрению, рассказал юморист.