Украинская певица Maruv в эфире шоу «Блеф» на YouTube-канале Pokerface на днях рассказала, почему подарила ведущему программы «Вечерний Ургант» Ивану Урганту свое ношеное нижнее белье из латекса

«Подарила Ивану ношеные трусики. Их забрал [его соведущий] Дима Хрусталев. Мне просто сказали перед выходом: "Возьми что-то с собой". Это были концертные труханы. Как от сердца оторвала», — призналась Maruv.

Украинская чемпионка снялась абсолютно голой — видео © Юлия Высоцкая/Инстаграм

По задумке шоу «Блеф» два героя рассказывают друг другу невероятные истории. Оппоненту нужно понять, где правда, а где вымысел. В выпуске с участием Maruv принял участие российский музыкант Юрий Музыченко.

Maruv, по паспорту Анна Корсун, певица, в 2019 году стала победительницей украинского нацотбора на «Евровидение», однако отказалась от конкурса, заявив, что не готова выступать «с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков».

В ноябре 2020 года певица стала судьей российского шоу «Суперстар!» на канале НТВ.