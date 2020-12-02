«Подарила Ивану ношеные трусики. Их забрал [его соведущий] Дима Хрусталев. Мне просто сказали перед выходом: "Возьми что-то с собой". Это были концертные труханы. Как от сердца оторвала», — призналась Maruv.
Возможно, сказала певица, если бы ее предупредили, зачем нужно с собой что-то брать, наверное, она бы захватила что-то другое.
По задумке шоу «Блеф» два героя рассказывают друг другу невероятные истории. Оппоненту нужно понять, где правда, а где вымысел. В выпуске с участием Maruv принял участие российский музыкант Юрий Музыченко.
Maruv, по паспорту Анна Корсун, певица, в 2019 году стала победительницей украинского нацотбора на «Евровидение», однако отказалась от конкурса, заявив, что не готова выступать «с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков».
В ноябре 2020 года певица стала судьей российского шоу «Суперстар!» на канале НТВ.