Полицейских вызвали в торговый центр на улице Декабристов, чтобы остановить драку между посетителями. Выяснилось, что стороны самостоятельно уладили конфликт, и правоохранители собирались уехать с места происшествия.
При этом в одном из кафе ТЦ они заметили, что женщина вдыхает белое вещество прямо со столика, не смущаясь свидетелей.
Отмечается, что с собой у нее был пакетик с таким же белым веществом. На вопрос инспекторов гражданка подтвердила, что употребляет наркотик.
Патрульные задержали женщину и вызвали на место следственно-оперативную группу Дарницкого управления полиции.
В сентябре правоохранители обнаружили 112 килограммов кокаина в бананах, которые прибыли в Украину из Эквадора.