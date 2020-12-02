В одном из торговых центров Киева полиция задержала женщину, которая, предположительно, употребляла наркотик. Об этом сообщает патрульная полиция Киева в Facebook 2 декабря

Полицейских вызвали в торговый центр на улице Декабристов, чтобы остановить драку между посетителями. Выяснилось, что стороны самостоятельно уладили конфликт, и правоохранители собирались уехать с места происшествия.

В Киевской области полицейские открыли огонь по авто пьяного водителя — видео © Нацполиция женщина вдыхает белое вещество прямо со столика, не смущаясь свидетелей.

Отмечается, что с собой у нее был пакетик с таким же белым веществом. На вопрос инспекторов гражданка подтвердила, что употребляет наркотик.

Патрульные задержали женщину и вызвали на место следственно-оперативную группу Дарницкого управления полиции.

В сентябре правоохранители обнаружили 112 килограммов кокаина в бананах, которые прибыли в Украину из Эквадора.