Украинка родила дочерей-близняшек «в сорочке». Первые фотографии новорожденных опубликовал Ровенский областной перинатальный центр в Facebook 1 декабря

На концерте Сердючки у одной из зрительниц начались роды © РИА Новости, Максим Ли | Перейти в фотобанк

«Обычно околоплодный пузырь рвется или прокалывается в процессе рождения или кесарева сечения. В народе таких детей называют "рожденными в рубашке". Дети родились с весом 3080 и 2730 граммов», — сказал заместитель главврача Ровенского перинатального центра Степан Линчер.

Анатомический пузырь медики сохранили и собираются передать родителям на память. В народе детей, родившихся «в сорочке», считают счастливыми.



