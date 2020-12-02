В украинском городе Ровно местная жительница родила девочек-близняшек в анатомическом пузыре. Эта ситуация вполне привычная для одноплодной беременности, а вот близнецы редко рождаются «в рубашке», всего в одном случае на 80 тысяч родов.
«Обычно околоплодный пузырь рвется или прокалывается в процессе рождения или кесарева сечения. В народе таких детей называют "рожденными в рубашке". Дети родились с весом 3080 и 2730 граммов», — сказал заместитель главврача Ровенского перинатального центра Степан Линчер.
Анатомический пузырь медики сохранили и собираются передать родителям на память. В народе детей, родившихся «в сорочке», считают счастливыми.