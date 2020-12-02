Верховная Рада запретила продажу электронных сигарет украинцам до 18 лет и ввела переходный период. Заседание парламента 2 декабря транслировал телеканал «Рада»

Пьяный священник с пограничником по воздуху переправляли табак из Украины © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

Ко второму чтению в документ внесли еще и запрет на продажу гражданам до 18 лет табакосодержащих изделий для электрического нагрева. В законе штрафом наказывается нарушение правил торговли пивом (кроме безалкогольного), алкогольными, слабоалкогольными напитками, табачными изделиями, электронными сигаретами и жидкостями, используемыми в них, табакосодержащими изделиями для электрического нагрева.

Нарушение правил торговли этими товарами будут наказывать штрафом от 400 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан — 6800–13600 гривен (около 18–36 тысяч рублей). Повторное нарушение наказывается штрафом в размере от 800 до 1400 минимумов — 13 600—23 800 гривен (около 36–63 тысяч рублей) с конфискацией предметов торговли.