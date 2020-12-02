Украина вместе с партнерами планирует помешать выступлению представителей ДНР и ЛНР в рамках Совета безопасности ООН по формуле Аррии. Об этом 2 декабря заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба агентству Интерфакс-Украина

«Заседание будут бойкотировать не только Украина, но и США, Соединенное Королевство, Франция, ФРГ, Эстония и Бельгия. То есть все, кроме РФ, страны — участницы ОБСЕ, входящие сегодня в Совбез. Это важный сигнал, ведь ОБСЕ участвует в переговорном процессе в рамках ТКГ», — сказал Кулеба.

По словам министра, из-за позиции украинских партнеров в СБ ООН выступление России не будут транслировать на официальных ресурсах ООН. Он поблагодарил партнеров, в частности Германию и Францию как участников «нормандского формата», за поддержку Украины.

Представители республик Донбасса впервые выступят в Совбезе ООН — ДНР © dan-news.info

На сайте Совета Безопасности ООН сообщается, что «заседания по формуле Аррии» носят характер весьма неформальных конфиденциальных встреч, которые позволяют членам Совета Безопасности проводить в частном порядке откровенный обмен мнениями с использованием гибких процедурных рамок».

Этот процесс назван в честь посла Венесуэлы Диего Аррии, который начал применять эту практику в 1992 году в качестве представителя Венесуэлы в Совете (в 1992-1993 годах).