Люди, страдающие бронхиальной астмой, менее подвержены риску заразиться коронавирусом. Об этом в среду, 2 декабря, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на исследование израильских ученых

По словам одного из авторов работы, профессора Юджина Мерзона, существует три гипотезы, объясняющие выводы специалистов.

Согласно первой, респираторная аллергия связана со значительным сокращением ангиотензинпревращающего фермента 2 (АСЕ2), который SARS-CoV-2 использует как точку входа в клетку.

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Кроме того, на таких пациентов с большей вероятностью будут действовать социальные факторы.

«Они с большей вероятностью будут соблюдать инструкции Министерства здравоохранения, включая ношение масок, социальное дистанцирование и правила гигиены», — объяснил Мерзон.

Согласно последним данным, с начала пандемии в мире коронавирус был диагностирован у 63,9 млн человек. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 1,4 млн, 41,1 млн выздоровели.