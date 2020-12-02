По словам одного из авторов работы, профессора Юджина Мерзона, существует три гипотезы, объясняющие выводы специалистов.
Согласно первой, респираторная аллергия связана со значительным сокращением ангиотензинпревращающего фермента 2 (АСЕ2), который SARS-CoV-2 использует как точку входа в клетку.
Во-вторых, люди с астмой используют ингаляционные кортикостероиды, которые могут снижать репликацию коронавируса.
Кроме того, на таких пациентов с большей вероятностью будут действовать социальные факторы.
«Они с большей вероятностью будут соблюдать инструкции Министерства здравоохранения, включая ношение масок, социальное дистанцирование и правила гигиены», — объяснил Мерзон.
Согласно последним данным, с начала пандемии в мире коронавирус был диагностирован у 63,9 млн человек. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 1,4 млн, 41,1 млн выздоровели.