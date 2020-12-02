После местных выборов в Мелитополе стало известно, что штаб СН не выплатил сотрудникам около 50 тыс. грн за работу во время избирательной кампании.
Отмечается, что для завоевания симпатий местных избирателей депутат Крейденко устраивал «шоу на сессии горсовета» и даже прыгал по столам.
При этом после 5 октября в депутатской приемной в доме культуры им. Шевченко Крейденко не нашли. Приемная в Мелитопольской райгосадминистрации тоже оказалась закрыта.
По данным издания, местный офис партии «Слуга народа» ранее также съехал из арендованного помещения в гостинице «Мелитополь» в центре города.
На местных выборах Крейденко баллотировался на пост мэра Мелитополя. Он набрал лишь 590 голосов.