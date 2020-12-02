Глава мелитопольской организации партии «Слуга народа» Владимир Крейденко не выплатил сотрудникам около 50 тыс. грн и покинул город. Об этом сообщает РИА Мелитополь 2 декабря

После местных выборов в Мелитополе стало известно, что штаб СН не выплатил сотрудникам около 50 тыс. грн за работу во время избирательной кампании.

Отмечается, что для завоевания симпатий местных избирателей депутат Крейденко устраивал «шоу на сессии горсовета» и даже прыгал по столам.

Венгерский депутат-гомофоб попался на горячем в Брюсселе © REUTERS, Bernadett Szabo

По данным издания, местный офис партии «Слуга народа» ранее также съехал из арендованного помещения в гостинице «Мелитополь» в центре города.

На местных выборах Крейденко баллотировался на пост мэра Мелитополя. Он набрал лишь 590 голосов.