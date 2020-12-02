Проживающая в России украинская певица Анна Седокова 1 декабря сообщила своим поклонникам в Instagram, что подписала контракт с музыкальной компанией Universal

Седокова призналась, что одинаково любит своих детей и песни © Седокова/Инстаграм

«Жила была девочка Аня, в музыку которой мало кто верил. Потому что не формат. Шли годы, но Аня не сдавалась. Сочиняла свои романтичные песни, но в нее все меньше верили. «Покажи сиськи лучше» доносилось из комментариев. Сегодня Аня подписала контракт с крупнейшей мировой музыкальной компанией Universal, которая влюблена в ее музыку. Я не подведу», — написала Седокова.

Анна Седокова была солисткой украинской группы «ВИА Гра» с 2002 по 2004 год, после чего начала сольную карьеру. Работала певица и ведущей, в том числе и на «Первом канале» в России, где вела музыкальное шоу «Две звезды».

У артистки трое детей, сейчас она замужем уже третий раз за латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, который играет в подмосковных «Химках». Совсем недавно пара приобрела в Москве квартиру стоимостью 58 миллионов рублей.