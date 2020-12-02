Белорусские санкции ЕС будут расширены в случае, если президент Александр Лукашенко не пойдет на уступки, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас на международной конференции «Минский форум», прошедшей в онлайн-формате

«Поскольку Лукашенко и его правящая клика продолжают полагаться на дубинки вместо серьезного национального диалога, мы в Европейском союзе ввели санкции и недавно ужесточили их. И если Лукашенко и его сторонники не уступят, мы расширим эти санкции», — заявил Маас.

Резолюция Европарламента: ударить «публицистикой» по Лукашенко © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Маас вновь пообещал экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской, которая принимает участие в Минском форуме, поддержку Германии и Европы.

В Белоруссии после прошедших в августе выборов президента не утихают массовые беспорядки и протестные акции.

По данным ЦИК страны, в результате голосования победил действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом более 80% голосов.

Его ближайшей сопернице Тихановской удалось финишировать в президентской гонке лишь второй, набрав около 10% голосов.

Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.

Последняя отказалась от активной борьбы за свою победу и сбежала в Литву.

США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов, тем самым вмешиваясь во внутреннюю политику суверенного белорусского государства.

По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.