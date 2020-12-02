Педагог, актер театра, кино и телевидения Борис Плотников скончался в возрасте 71 года. Предварительная причина смерти - остановка сердца. Об этом сообщает KP.RU 2 декабря

Борис Плотников родился в Свердловской области, окончил Свердловское театральное училище и филологический факультет Уральского государственного университета.

С 1970 по 1978 год артист служил в Свердловском ТЮЗе, потом — в Московском театра сатиры и Центральном академическом театре Советской Армии, а с 2002 года — в труппе МХТ имени Чехова.