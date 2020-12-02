Борис Плотников родился в Свердловской области, окончил Свердловское театральное училище и филологический факультет Уральского государственного университета.

С 1970 по 1978 год артист служил в Свердловском ТЮЗе, потом — в Московском театра сатиры и Центральном академическом театре Советской Армии, а с 2002 года — в труппе МХТ имени Чехова.

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© Скриншот сериал "Порох и дробь"
Помимо театра Плотников работал в кино, он снялся в таких фильмах, как «Невероятное пари», «Первая встреча, последняя встреча», «Холодное лето пятьдесят третьего», «Записки сумасшедшего». В самой известной своей картине «Собачье сердце» актер сыграл доктора Борменталя.