Украинские медики могут уехать из страны в государства, где их труд будут ценить. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов, передает Корреспондент.нет 2 декабря

Министр напомнил, что Минздрав запросил 296 млрд грн — чтобы люди «не думали, за что купить лекарства и что делать, если лекарства купить не за что». Кроме того, сумма должна была пойти на повышение зарплат медиков.

«Бюджет смерти»: украинцы у стен Рады требуют денег на здравоохранение © ostro.org

«Я не хочу никого пугать, но в один день мы можем просто проснуться в стране, из которой врачи уедут. Поедут в те страны, в которых ценят врача, медицинскую сестру, санитарку, в страны, в которых есть достойная заработная плата», — сказал он.

Степанов также отметил, что пациенты на Украине, как правило, до последнего откладывают обследование и не знают своего диагноза. Это, по его словам, происходит потому, что они боятся узнать стоимость лечения, понимая, что оно им будет не по карману.