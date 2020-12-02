«Нам нужно пересмотреть отношение к России. На мой взгляд, многие из проблем в германо-российских отношениях возникают из-за того, что НАТО берет на себя обязательства, которые не согласованы с Европейским союзом. Нам необходима не политика силы, а политика сотрудничества между Европой и Россией», — отметил Эрнст.
По его словам, Москва и Берлин продолжат сотрудничество. В частности, несмотря на санкции США, будет достроен трубопровод «Северный поток-2», подчеркнул политик.
Он добавил, что перспективы совместных российско-германских проектов этим не исчерпываются, в частности, это касается водородной стратегии ЕС.
Ранее «Газпром» предложил построить завод по производству водорода рядом с входом газопровода «Северный поток-2» на территорию Германии.