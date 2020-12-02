Выстраивать диалог с Россией следует не с позиции силы, а с позиции сотрудничества, сказал председатель комитета Бундестага по вопросам экономики и энергетики, депутат от партии «Левые» Клаус Эрнст в интервью газете «Известия»

«Нам нужно пересмотреть отношение к России. На мой взгляд, многие из проблем в германо-российских отношениях возникают из-за того, что НАТО берет на себя обязательства, которые не согласованы с Европейским союзом. Нам необходима не политика силы, а политика сотрудничества между Европой и Россией», — отметил Эрнст.

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Он добавил, что перспективы совместных российско-германских проектов этим не исчерпываются, в частности, это касается водородной стратегии ЕС.

Ранее «Газпром» предложил построить завод по производству водорода рядом с входом газопровода «Северный поток-2» на территорию Германии.