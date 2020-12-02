Украинский артист Андрей Данилко, известный образом проводницы и певицы Верки Сердючки, ровно 2 месяца назад отпраздновавший свое 47-летие, до сих пор остается холостяком. Причину сообщил Hyser 2 декабря

Нервы или онкология: стали известны подробности состояния Данилко © Serecki / wikimedia.org

Возможно, именно поэтому поклонники сами строят версии происходящего в его жизни. Так, юмористу приписывали роман с артисткой, исполнявшей роль мамы Сердючки Инной Белоконь, но близкие отношения опровергли оба актера.

По информации СМИ, Данилко до сих пор винит в своем одиночестве свою школьную любовь Анну Сердюк, которая не ответила артисту взаимностью. Рассказывают журналисты и о том, что комик старался построить другие отношения, но эти попытки не увенчались успехом.