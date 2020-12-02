Данилко — один из самых скрытных артистов всего постсоветского пространства, несмотря на широкую популярность, ему удается сохранять подробности личной жизни в тайне.
Возможно, именно поэтому поклонники сами строят версии происходящего в его жизни. Так, юмористу приписывали роман с артисткой, исполнявшей роль мамы Сердючки Инной Белоконь, но близкие отношения опровергли оба актера.
По информации СМИ, Данилко до сих пор винит в своем одиночестве свою школьную любовь Анну Сердюк, которая не ответила артисту взаимностью. Рассказывают журналисты и о том, что комик старался построить другие отношения, но эти попытки не увенчались успехом.