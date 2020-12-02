Ранее в Госдуму внесли законопроект об ответных санкциях в отношении интернет-платформ за цензуру против российских СМИ. Документ в случае принятия позволяет блокировать соцсети, замедлять трафик и выписывать административные штрафы.
«Когда мне задают вопрос: как технически дальше будет выглядеть блокировка YouTube, это все равно, что обсуждать, как будет нанесен ракетно-ядерный удар по Вашингтону и какие последствия там возникнут», — сказал Хинштейн.
По его словам, как и разработчики ядерного оружия, авторы данного законопроекта исходили из того, что указанные меры не будут применяться.
«Я точно не хочу обсуждать, что произойдет с Вашингтоном после ракетно-ядерного удара. Я точно не верю, что это возможно. И я точно так же не хочу обсуждать, как будет блокироваться YouTube, потому что надеюсь, до этого не дойдет», — заявил парламентарий.
Он особо подчеркнул, что законопроект «распространяется на все интернет-ресурсы безотносительно места их регистрации, но при одном условии — эти ресурсы должны быть на русском языке или на языках народов РФ».