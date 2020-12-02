В частности, президенту Владимиру Зеленскому доверяют 44% опрошенных граждан Украины, а Ермаку — 9%. Не доверяют Зеленскому 53% опрошенных.
Кроме того, действующему премьер-министру Денису Шмыгалю выразили доверие 15%, а спикеру Рады Дмитрию Разумкову - 27%.
Также мэру Киева Виталию Кличко доверяют 33% украинцев, бывшему премьер-министру Украины, лидеру партии «Украинская стратегия» Владимиру Гройсману - 31%, лидеру «Батькивщины» Юлии Тимошенко - 26%, сопредседателю фракции «Оппозиционная платформы — за жизнь» Юрию Бойко - 24%.
Лидеру партии «Европейская солидарность» Петру Порошенко - 23% и министру внутренних дел Арсену Авакову - 22%.
Опрос проводился 29-30 ноября методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Было опрошено 2500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях Украины. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью составляет не более 2%.