Среди политиков украинцы больше всего доверяют президенту Владимиру Зеленскому, меньше всего - руководителю Офиса президента Андрею Ермаку. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который 2 декабря обнародовала на своем сайте Социологическая группа «Рейтинг»

В частности, президенту Владимиру Зеленскому доверяют 44% опрошенных граждан Украины, а Ермаку — 9%. Не доверяют Зеленскому 53% опрошенных.

Кроме того, действующему премьер-министру Денису Шмыгалю выразили доверие 15%, а спикеру Рады Дмитрию Разумкову - 27%.

Рейтинг Зеленского продолжает снижаться — опрос © пресс-служба президента Украины Виталию Кличко доверяют 33% украинцев, бывшему премьер-министру Украины, лидеру партии «Украинская стратегия» Владимиру Гройсману - 31%, лидеру «Батькивщины» Юлии Тимошенко - 26%, сопредседателю фракции «Оппозиционная платформы — за жизнь» Юрию Бойко - 24%.

Лидеру партии «Европейская солидарность» Петру Порошенко - 23% и министру внутренних дел Арсену Авакову - 22%.

Опрос проводился 29-30 ноября методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Было опрошено 2500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях Украины. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью составляет не более 2%.