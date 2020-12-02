Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение назначить 27 сентября Днем памяти погибших в Карабахе, а 10 ноября - Днем победы в республике. Об этом 2 декабря сообщила пресс-служба азербайджанского лидера

Алиев предложил отдать армянам французский город © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Накануне Алиев заявил, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт считается урегулированным.

Боевые действия в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Баку и Ереван ввели военное положение и обвинили друг друга в атаках на гражданское население. Жертвами обострившегося конфликта стали как военнослужащие, так и мирные жители с обеих сторон.

В ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал с президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным соглашение о прекращении огня и боевых действий в Карабахе. Согласно документу, Баку и Ереван останавливаются на занятых позициях, а под контроль Азербайджана переходит часть территории Нагорного Карабаха. Двадцатого ноября Баку официально был передан Агдамский район, 25 ноября — Кельбаджарский, а 1 декабря — Лачинский, он же последний.