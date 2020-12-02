«В течение 44 дней боевых действий, доблестная армия Азербайджана освободила от армянской оккупации свыше 300 населенных пунктов, включая корону Карабаха — город Шуша. Также были освобождены стратегические высоты в направлениях Агдере, Муровдаг и Зангилан», — отмечается в тексте распоряжения.
Накануне Алиев заявил, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт считается урегулированным.
Боевые действия в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Баку и Ереван ввели военное положение и обвинили друг друга в атаках на гражданское население. Жертвами обострившегося конфликта стали как военнослужащие, так и мирные жители с обеих сторон.
В ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал с президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным соглашение о прекращении огня и боевых действий в Карабахе. Согласно документу, Баку и Ереван останавливаются на занятых позициях, а под контроль Азербайджана переходит часть территории Нагорного Карабаха. Двадцатого ноября Баку официально был передан Агдамский район, 25 ноября — Кельбаджарский, а 1 декабря — Лачинский, он же последний.