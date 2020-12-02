Вирус COVID-19 дает понять человеческой цивилизации, что она заигралась в общество потребления и загрязнение планеты. Об этом в комментарии Радио Sputnik рассказал гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин

Нищета, депрессия, алкоголизм: до чего доводит коронавирус © CC0, Pixabay

Коронавирус, считает эксперт, нацелен на вывод человечества из интеллектуального пике, так как оно в последнее время не производит никаких ценностей, которые были бы направлены на созидание и развитие.

«Метафорически, закрыв нас дома и закрыв двери церквей, вирус подталкивает нас к мысли о смысле своего существования. Каждый наедине с собой. Это дар, который глупо отвергать», — сказал Алексей Мухин.

ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией 11 марта.

Ко 2 декабря по данным университета Джона Хопкинса число выявленных случаев заражения в мире достигло 63 827 378. Количество умерших составило почти полтора миллиона человек.

Лидерами антирейтинга по темпам распространения заболевания остаются США, Индия и Бразилия.