По его словам, любой вирус — это не только болезнь, а попытка перенастройки организма.
Коронавирус, считает эксперт, нацелен на вывод человечества из интеллектуального пике, так как оно в последнее время не производит никаких ценностей, которые были бы направлены на созидание и развитие.
«Метафорически, закрыв нас дома и закрыв двери церквей, вирус подталкивает нас к мысли о смысле своего существования. Каждый наедине с собой. Это дар, который глупо отвергать», — сказал Алексей Мухин.
ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией 11 марта.
Ко 2 декабря по данным университета Джона Хопкинса число выявленных случаев заражения в мире достигло 63 827 378. Количество умерших составило почти полтора миллиона человек.
Лидерами антирейтинга по темпам распространения заболевания остаются США, Индия и Бразилия.