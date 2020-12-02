Понимая, что воздействие на президента Белоруссии Александра Лукашенко со стороны России ограниченно, Америка при Байдене будет пытаться, играя на этих противоречиях, дразнить Москву. Об этом рассказал российско-белорусский политолог Дмитрий Болкунец в интервью изданию Украина.ру

«Смешили Россию». Болкунец рассказал, как Америка провалила свои интересы в Белоруссии © РИА Новости, Владимир Трефилов Джо Байден ранее заявлял, что в случае своего прихода к власти будет добиваться введения санкций в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко и его окружения.

Эксперт подчеркнул, что вряд ли России нравятся руководители, пусть даже союзного государства, которые устраивают провокации и оскорбляют ее, а потом требуют от нее финансово-ресурсной поддержки.

«Конечно, Америка могла бы этим воспользоваться, а потом вышвырнуть Лукашенко, как это было с другими, с кем она заигрывала. Лукашенко должен понимать, что Америка для него не друг», — считает Болкунец.

При этом вероятнее, добавил политолог, что от Лукашенко избавится не Америка, а белорусские граждане, потому что Лукашенко каждый день стравливает белорусское общество и готовит для этого почву.

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В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.