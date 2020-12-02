Более половины — 55% — готовы лично сделать прививку от коронавируса, если вакцина будет бесплатной (40% не готовы). В то же время, если вакцина будет платной, желающих сделать прививку меньше — 35%, а 57% не будут делать ее в таком случае», — говорится в сообщении.
Сторонников бесплатной вакцинации от коронавируса больше среди лиц старшего возраста, жителей сел. Опрос проводился 29-30 ноября методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Было опрошено 2500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях Украины. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью составляет не более 2%.
Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. Антирекорд по числу заражений в сутки составил более 16 тысяч человек. Ожидается, что Офис президента Украины примет решение о введении локдауна на Украине.