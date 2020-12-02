Более половины украинцев готовы сделать прививку от COVID-19, если вакцина будет бесплатной. Об этом 2 декабря свидетельствуют результаты опроса, который обнародовала на своем сайте Социологическая группа «Рейтинг»

Украинцы недовольны борьбой Зеленского с COVID-19 — опрос © president.gov.ua

Сторонников бесплатной вакцинации от коронавируса больше среди лиц старшего возраста, жителей сел. Опрос проводился 29-30 ноября методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Было опрошено 2500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях Украины. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью составляет не более 2%.

Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. Антирекорд по числу заражений в сутки составил более 16 тысяч человек. Ожидается, что Офис президента Украины примет решение о введении локдауна на Украине.