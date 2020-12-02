Президент США Дональд Трамп пригрозил наложить вето на законопроект о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2021 финансовый год, сообщает «Интерфакс» 2 декабря

Трамп проиграл выборы, но одержал более важную победу © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Трамп требует отменить статью 230 закона о телекоммуникациях 1996 года, которая освобождает интернет-платформы от юридической ответственности за размещение пользовательского контента.

«Раздел 230, который является подарком от США для "больших технологий", (…) представляет серьезную угрозу нашей национальной безопасности и честности выборов», — цитирует агентство Трампа.

По его словам, «если очень опасный и несправедливый раздел 230 не будет полностью убран из законопроекта о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону, я буду вынужден безоговорочно наложить вето на законопроект, когда он будет отправлен на очень красивый президентский стол».

В ходе обсуждения проекта оборонного закона Белый дом, как пишет New York TImes, согласился за некоторые уступки, но настаивал в обмен включить в проект пункт о пересмотре статьи 230.

Однако представители демократической партии США не согласились на полное исключение этого пункта из законодательства.