Трамп проиграл выборы, но одержал более важную победу
Трамп проиграл выборы, но одержал более важную победу
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк
Среди прочего указанный документ предусматривает ужесточение санкций против российских трубопроводных проектов. Однако Трамп борется не против этой части закона.

Трамп требует отменить статью 230 закона о телекоммуникациях 1996 года, которая освобождает интернет-платформы от юридической ответственности за размещение пользовательского контента.

«Раздел 230, который является подарком от США для "больших технологий", (…) представляет серьезную угрозу нашей национальной безопасности и честности выборов», — цитирует агентство Трампа.

По его словам, «если очень опасный и несправедливый раздел 230 не будет полностью убран из законопроекта о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону, я буду вынужден безоговорочно наложить вето на законопроект, когда он будет отправлен на очень красивый президентский стол».

В ходе обсуждения проекта оборонного закона Белый дом, как пишет New York TImes, согласился за некоторые уступки, но настаивал в обмен включить в проект пункт о пересмотре статьи 230.

Однако представители демократической партии США не согласились на полное исключение этого пункта из законодательства.