Среди прочего указанный документ предусматривает ужесточение санкций против российских трубопроводных проектов. Однако Трамп борется не против этой части закона.
Трамп требует отменить статью 230 закона о телекоммуникациях 1996 года, которая освобождает интернет-платформы от юридической ответственности за размещение пользовательского контента.
«Раздел 230, который является подарком от США для "больших технологий", (…) представляет серьезную угрозу нашей национальной безопасности и честности выборов», — цитирует агентство Трампа.
По его словам, «если очень опасный и несправедливый раздел 230 не будет полностью убран из законопроекта о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону, я буду вынужден безоговорочно наложить вето на законопроект, когда он будет отправлен на очень красивый президентский стол».
В ходе обсуждения проекта оборонного закона Белый дом, как пишет New York TImes, согласился за некоторые уступки, но настаивал в обмен включить в проект пункт о пересмотре статьи 230.
Однако представители демократической партии США не согласились на полное исключение этого пункта из законодательства.