США преследовали свои интересы в Белоруссии в части поставок нефтепродуктов, но всё это закончилось провалом. Об этом рассказал российско-белорусский политолог Дмитрий Болкунец в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Болкунец: Россия дает Лукашенко шанс спастись и уйти мирно © РИА Новости, Владимир Трефилов Джо Байден ранее заявлял, что в случае своего прихода к власти будет добиваться введения санкций в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко и его окружения.

«И вся эта история с танкерами, которыми Лукашенко пугал или, скорее, даже смешил Россию, закончилась ничем и привела в том числе к экономическому кризису в стране», — категоричен эксперт.

По его словам, Лукашенко пытался наладить отношения с Дональдом Трампом, американо-белорусские отношения на какой-то момент оказались размороженными, но Белоруссия не имеет определяющего значения для Америки.

Тем не менее, добавил Болкунец, понимая, что воздействие на Лукашенко со стороны России ограниченно, Америка при Байдене будет пытаться, играя на противоречиях, дразнить Москву.

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В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.