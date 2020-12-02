Отмечается, что верхушка елки сделана из лозы и гирлянд, поэтому должна светиться. В этом году елка впервые будет искусственной и высокой — 31 метр.
Игрушек на елке будет около 1,5 тысячи. Гирлянды будут образовывать над елкой купол, создавая эффект звездного неба. Также возле елки будет гигантский пень со сказочными персонажами и фотозонами.
Вместо концертов будет звучать фоновая музыка, а глинтвейн и еду будут продавать из киосков на вынос. Зажгут елку традиционно 19 декабря.
Также сообщается, что елка в центре Киева без украшений и монтажа обойдется почти в 3 миллиона гривен (около 7,5 миллиона рублей). Часть суммы оплатят спонсоры и меценаты.
Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. Последние недели число заражений в сутки росло тысячами. Антирекорд по числу заражений в сутки составил более 16 тысяч человек.
Ожидается, что Офис президента Украины примет решение о введении локдауна на Украине. Звучала идея о введении трехнедельного карантина на новогодние и рождественские праздники — с 23 декабря по 15 января.