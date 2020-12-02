Вместо традиционной звезды на главной елке Украины, которую монтируют на Софийской площади в Киеве появилась шляпа желтого цвета весом 58 килограммов. Об этом 2 декабря говорится в сюжете ТСН

Отмечается, что верхушка елки сделана из лозы и гирлянд, поэтому должна светиться. В этом году елка впервые будет искусственной и высокой — 31 метр.

Игрушек на елке будет около 1,5 тысячи. Гирлянды будут образовывать над елкой купол, создавая эффект звездного неба. Также возле елки будет гигантский пень со сказочными персонажами и фотозонами.

«Слуги народа» отменили Новый год © CC0, Pixabay

Также сообщается, что елка в центре Киева без украшений и монтажа обойдется почти в 3 миллиона гривен (около 7,5 миллиона рублей). Часть суммы оплатят спонсоры и меценаты.

Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. Последние недели число заражений в сутки росло тысячами. Антирекорд по числу заражений в сутки составил более 16 тысяч человек.

Ожидается, что Офис президента Украины примет решение о введении локдауна на Украине. Звучала идея о введении трехнедельного карантина на новогодние и рождественские праздники — с 23 декабря по 15 января.