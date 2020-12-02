Ранее запрещенный СБУ российский рэпер Баста собрался с концертами в Киев. Его выступления анонсированы на 25 и 26 июня 2021 года в Stereo Plaza, и билеты уже продаются. Объявление об этом появилось на странице в Facebook Concert.ua 2 декабря

«В Киев Баста привезет особую программу из лучших треков. Обязательно прозвучат "Моя игра", "Сансара", "Зажигать", "На заре". Также надеемся услышать новые работы из альбома "Баста 40"», — сказано в анонсе концерта.

Гребенщикову запретили въезд на Украину © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

«Что, опять концерт срывать?», «А ниче, что он Крым посещал?? СБУ, ау!», «Какого черта вы настойчиво тянете сюда путинистов и людей из стоп-листа за незаконное пересечение границы в Крыму?! Сепарня че*това!», «Ха-ха-ха, потом Газманов приедет», — написали они.

Российскому рэперу Басте запретили въезд на Украину в 2018 году и внесли в список лиц, которые угрожают безопасности страны за посещение Крыма без разрешения властей Украины. Недавно музыканта удалили из черного списка. По украинскому законодательству, лицу, неправомерно пересекшему границу с Крымом, запрещается въезд на Украину сроком на 3 года.

К слову, в недавнем интервью Ксении Собчак Баста отказался отвечать на вопрос чей Крым, так как, по его словам, эта тема разжигает конфликт между Украиной и Россией.