Объявивший о победе на выборах президента США Джо Байден ранее заявлял, что в случае своего прихода к власти будет добиваться введения санкций в отношении президента Лукашенко и его окружения.
Более того, отметил эксперт, представители белорусской власти, как правило, все равно находят возможность получить дипломатический паспорт и ездить на разные площадки, в том числе в Штаты, например, на площадку ООН.
«Их там, видимо, под конвоем выгуливают по Манхэттену, но это так, санкции курам на смех. А вот экономические меры могут жестко сыграть против Лукашенко, это будет его бесить», — указал Болкунец.
Но если США решат ввести жесткие санкции против Белоруссии, они заблокируют деятельность компаний, связанных с окружением Александра Лукашенко, или могут призвать Европу ввести торговое эмбарго на покупку у Белоруссии нефтепродуктов или калийных удобрений, добавил политолог.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.