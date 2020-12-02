Персональные санкции со стороны США немного раздражают президента Белоруссии Александра Лукашенко и его окружение, но ситуацию не меняют. Об этом рассказал российско-белорусский политолог Дмитрий Болкунец в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Болкунец: Россия дает Лукашенко шанс спастись и уйти мирно © РИА Новости, Владимир Трефилов Джо Байден ранее заявлял, что в случае своего прихода к власти будет добиваться введения санкций в отношении президента Лукашенко и его окружения.

Более того, отметил эксперт, представители белорусской власти, как правило, все равно находят возможность получить дипломатический паспорт и ездить на разные площадки, в том числе в Штаты, например, на площадку ООН.

«Их там, видимо, под конвоем выгуливают по Манхэттену, но это так, санкции курам на смех. А вот экономические меры могут жестко сыграть против Лукашенко, это будет его бесить», — указал Болкунец.

Но если США решат ввести жесткие санкции против Белоруссии, они заблокируют деятельность компаний, связанных с окружением Александра Лукашенко, или могут призвать Европу ввести торговое эмбарго на покупку у Белоруссии нефтепродуктов или калийных удобрений, добавил политолог.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.