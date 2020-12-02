Владимир Владимирович Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).
В школьные годы начал заниматься дзюдо и мечтал о работе в разведке.
В конце 1970-х — начале 1980-х годов Путин окончил московскую Высшую школу КГБ №1.
В 1975 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета (СПБГУ).
Был направлен на работу в органы государственной безопасности. В 1985-1990 годах работал в ГДР.
С 1990 года — помощник ректора ЛГУ по международным вопросам, затем — советник председателя Ленинградского городского совета.
С июня 1991 года — председатель комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, одновременно — с 1994 года — первый заместитель председателя правительства Санкт-Петербурга.
В 1996 году переехал с семьёй в Москву, где началась его политическая карьера.
С августа 1996 года — заместитель управляющего делами президента Российской Федерации.
С марта 1997 года — заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации, начальник главного контрольного управления президента Российской Федерации.
С мая 1998 года — первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации.
В июле 1998 года назначен директором Федеральной службы безопасности Российской Федерации, одновременно — с марта 1999 года — секретарь Совета безопасности Российской Федерации.
С августа 1999 года — председатель правительства Российской Федерации.
С 31 декабря 1999 года — исполняющий обязанности президента Российской Федерации.
С 7 мая 2000 года — президент Российской Федерации.
14 марта 2004 года избран президентом Российской Федерации на второй срок.
C 8 мая 2008 года — председатель правительства Российской Федерации.
4 марта 2012 года избран президентом Российской Федерации. Вступил в должность 7 мая 2012 года.
Кандидат экономических наук. Полковник в отставке. Мастер спорта по дзюдо и самбо.
С 1983 по 2013 год был женат на Людмиле Шкребневой. Две дочери, Мария и Катерина, названы в честь бабушек.