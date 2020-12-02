Министр здравоохранения Украины Максим Степанов может привлечь к лечению COVID-19 в стране известного «телецелителя» Анатолия Кашпировского. Об этом в среду, 2 декабря, сообщил Telegram-канал «Реальная Украина» со ссылкой на источники

«Над красной ниточкой-оберегом министра уже успели поиздеваться в сети, но, похоже, все еще запущеннее. По некоторым данным, Степанов не только активно пользуется услугами разнообразных шаманов, знахарей и колдуний для улучшения своего самочувствия, но и всерьез намерен подсадить на это всю страну», — говорится в сообщении.

Максим Степанов: кто он © Facebook, Максим Степанов Борисом Тодуровым, который очень «дружен» с известным советским психотерапевтом и «телецелителем» Анатолием Кашпировским.

«Сам Степанов недавно вылечился от коронавируса и теперь с новыми силами возьмется за здоровье нации. И, похоже, теперь он планирует повязать шарлатанскую красную ниточку уже не себе на руку, а на шею всего украинского общества. А доказательная медицина пока идет вон. Но при всей экстравагантности министра даже для него это слишком. Вызвать появление антител к ковиду у украинцев с помощью телевизионного экстрасенса Кашпировского — это что-то за пределами добра и зла», — отмечают авторы Telegram-канала.

Анатолий Кашпировский получил популярность в конце 1980-х годов благодаря телевизионной программе «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского», в которой он «исцелял» людей на глазах зрителей.