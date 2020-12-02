«Над красной ниточкой-оберегом министра уже успели поиздеваться в сети, но, похоже, все еще запущеннее. По некоторым данным, Степанов не только активно пользуется услугами разнообразных шаманов, знахарей и колдуний для улучшения своего самочувствия, но и всерьез намерен подсадить на это всю страну», — говорится в сообщении.
По данным источников, Степанов «на фоне общей ненависти к предыдущей команде МОЗ» в последнее время сблизился с кардиохирургом Борисом Тодуровым, который очень «дружен» с известным советским психотерапевтом и «телецелителем» Анатолием Кашпировским.
«Сам Степанов недавно вылечился от коронавируса и теперь с новыми силами возьмется за здоровье нации. И, похоже, теперь он планирует повязать шарлатанскую красную ниточку уже не себе на руку, а на шею всего украинского общества. А доказательная медицина пока идет вон. Но при всей экстравагантности министра даже для него это слишком. Вызвать появление антител к ковиду у украинцев с помощью телевизионного экстрасенса Кашпировского — это что-то за пределами добра и зла», — отмечают авторы Telegram-канала.
Анатолий Кашпировский получил популярность в конце 1980-х годов благодаря телевизионной программе «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского», в которой он «исцелял» людей на глазах зрителей.