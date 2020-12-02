Если США решат ввести жесткие санкции против Белоруссии, они заблокируют деятельность компаний нескольких ближайших к Александру Лукашенко олигархов, которые занимаются продажей оружия, нефти. Об этом рассказал российско-белорусский политолог Дмитрий Болкунец в интервью изданию Украина.ру

Болкунец о Союзном государстве: «Нельзя 20 лет строить дом, в котором нет даже крыши» © РИА Новости, Владимир Трефилов Джо Байден ранее заявлял, что в случае своего прихода к власти будет добиваться введения санкций в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко и его окружения.

Кроме того, считает эксперт, Вашингтон может призвать европейских партнеров ввести торговое эмбарго на покупку у Белоруссии нефтепродуктов или калийных удобрений.

«Экономические меры могут жестко сыграть против Лукашенко, это будет его бесить. И я не исключаю, что приход Байдена может снова привлечь тему белорусской повестки в политическое поле США», — считает Болкунец.

Он добавил, что в Америке в отношении Лукашенко сложилось негативное отношение со стороны всей политической элиты страны — его давно называют диктатором, давно хотят от него избавиться, но пока никак не получается.

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В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.